شكرا لقرائتكم خبر عن رفض حجوزات العمرة جوا إلى 15 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

علمت ”الخليج 365” من مصادر مطلعة في شركات الطيران العاملة في المملكة، أنها لن تقبل طلبات الحجوزات لمجموعات العمرة، حتى تاريخ 15 أبريل للعام الجاري، مع إتاحة رد رسوم التذاكر أو القسائم لجميع حجوزات المجموعات، وكذلك جميع قسائم الخدمات الإضافية.

وتضمنت إجراءات الحجوزات والمبيعات في الشركات العاملة بالطيران، إعادة الإصدار باستخدام الإدخال للتغيير الإجباري؛ لتتم إعادة الإصدار لنفس درجة الخدمة الأساسية، ويسمح بإعادة إصدار التذكرة على أي طيران آخر، لديه اتفاقية مع السعودية؛ لإصدار التذاكر، مع استثناء مراكز المبيعات الهاتفية من طلب تقديم مستندات أو صور من جواز السفر للضيوف.

وأكدت هيئة الطيران المدني السعودي أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها شركات الطيران، وشركات الخدمات الأرضية؛ لمنع انتشار فيروس «كورونا» الجديد، تأتي امتثالًا لتعليمات الهيئة، إذ تنسق الشركات، مع مصادر خارجية؛ للكشف عن أعراض الحمى، أو أي علامات مرضية ظاهرة على المسافرين قبل ركوب الرحلات، في جميع المحطات المدرجة على قائمة الخطر للإصابة بفيروس كورونا، وأنه لن يتم السماح للحالات المشتبه بها بصعود الطائرة.

ووفرت الشركات أقنعة طبية لحماية موظفيها وطواقم طائراتها وركابها، في جميع المحطات المدرجة، حيث يوجد خطر من الفيروس، وإزالة جميع الطائرات التي تصل من المحطات التي يوجد بها خطر الإصابة، من الخدمة، فور وصولها؛ للتطهير والتنظيف الخاص، بالإضافة إلى تدريب الطواقم على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها، وذلك باستخدام أدوات إزالة التلوث، وإجراءات العزل، وتقديم التقارير إلى وزارة الصحة؛ للحصول على المساعدة فور وصول الطائرة.