شكرا لقرائتكم خبر عن مركز «الأزمات» يبحث آليات الوقاية بمكة والان نبدء بالتفاصيل
ناقش مركز إدارة الأزمات والكوارث بمكة المكرمة، آليات رفع مستوى التنسيق بين 42 جهة حكومية، وصولا لتعزيز الإجراءات وتسريع آليات اتخاذ القرار بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة؛ وذلك إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.
وقدمت الجهات المشاركة في اجتماع المركز، أمس، شرحا عن خططها لمواجهة فيروس «كورونا»، والتدابير الاحترازية للوقاية منه.
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