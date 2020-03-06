- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم كوستاريكا تسجل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
كوستاريكا تسجل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا
ارتفاع حالات الإصابة لـ36 حالة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكدت كوستاريكا أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لسيدة قامت برحلة عبر إيطاليا وتونس.
وأوضحت وزارة الصحة أن السيدة 52 عامًا عادت من رحلتها في 29 فبراير بدون ظهور أعراض عليها.
وبذلك يصبح الرقم الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في أمريكا اللاتينية 36 حالة.
يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.
وسرعان ما انتشر فيروس كورونا مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، ومنها انتقل إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر كوستاريكا تسجل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.