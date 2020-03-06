بالفيديو.. الشثري يُعلق على قرار إخلاء صحن الطواف بالحرم المكي

2020-03-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، أن قرار إخلاء صحن الطواف بالحرم المكي الشريف، ضمن إجراءات المملكة للحد من انتشار كورونا متوافق مع المقصد الشرعي.

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وقال الشثري في لقاء ببرنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة: “إن الوصية لمن يرغبون في العمرة والزيارة أن يتقربوا لله بالالتزام بالتعليمات وعدم التهاون في تطبيقها، ونبشر المتجاوبين معها بأن الأجر والثواب قد كُتب لهم إن شاء الله كاملًا”.

وكانت رئاسة شؤون الحرمين قررت إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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