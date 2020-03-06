المدير التنفيذي لسسكو السعودية : نسعى الى تحقيق ماتهدف اليه المملكة في رؤية 2030

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغد الحسين - الرياض

انطلق صباح أمس مؤتمر سسكو السعودية في الرياض تحت شعار " معاً نصنع الفرق " تحدث من خلاله العديد من المختصين عن أحدث حلول التقنية وتم فيه نقاش اهم الاهداف التي تسعى لتحقيقها شركة سيسكو والشركات الداعمة لها في السعودية .

وذكر المدير التنفيذي لشركة سسكو في السعودية سلمان فقيه أن المؤتمر هذه السنة كان تحت رعاية 43 شركة وقُدم فيه سبعة جلسات رئيسية بالإضافة الى 28 جلسة جانبية تتحدث عن مواضيع تخص التقنية ، كذلك قُدم 50 عرضاً حي لتقنيات معينة وشرح كيفية استخدامها وعملها على ارض الواقع .

وأكد فقية على أن الهدف من العمل مع شركاءهم هو اظهار توجهاتهم التي يعملون بها فيما يخص سوق الاتصالات وتقنية المعلومات وماهي توقعات هذا السوق ، وطرح اهم التطورات التي حدثت والتي ممكن ان تحدث وايضاح ذلك من منظورهم المحلي على مستوى المملكة وعلى مستوى العالم كافة .

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وشدد على حرصهم ان يكونوا قريبين من التوقعات المأموله في رؤية 2030 وقال : " نحن نفتخر اننا من 2016 بدأنا هذه رحلة التسريع الرقمي في المملكة العربية السعودية تم من خلالها إنجاز عدة مبادرات في اكثر من قطاع من الصحة والتعليم والمدن الذكية والامن السبراني والجدير بالذكر اننا الان بصدد تمكين الشباب واكمال مابدأناه وأننا انتهزنا في هذا الشهر وهو شهر المرأة في العالم حيث انه كانت لدينا اجتماعات عديدة مع سيدات المجتمع على مستوى الشرق الاوسط كان شعارها " هي تصنع المستحيل " الهدف منها ايصال رسالة ان لافرق بين المرأة والرجل وان يجب ان يساعدوا في تمكين بعضهم البعض وهو مارمى اليه شعار هذا المؤتمر ( معا نصنع الفرق ) .

من جهة أخرى تحدث المهندس اسامة الزعبي عن جانب التقنية قائلا: هذا المؤتمر المهم أتى في وقت يشهد فيه العالم التسارع الهائل في مجال التقنية ويلاحظ تأثير التقنية على كثير من تفاصيل حياتنا ويشهد ايضا التأثير على كافة القطاعات منها الصحة التعليم الخ.

واضاف : " إن استراجيتنا تبنى على اربعة محاور الاول هو بناء البنية التحتية التي تمكن العمل الرقمي مثل شبكات الجيل الخامس والسادس ، الشبكات الاجتماعية القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تمكنا من وضع الحلول المناسبة لتسريع التحول الرقمي ".

في حيث أن الثاني هو الأمن السبراني او امن المعلومات وهي تقديم الحلول المتكاملة من خلال التطبيقات للمستخدم لحماية جهازه ، و الثالث بناء مراكز المعلومات القادرة على تمكين التطبيقات الحديثة والمتسارعة والتركيز على بناء تطبيق، والأخير الرابع هو تمكين عملية التواصل والتكامل سواء مع فريق العمل أو مابين جهات العمل والعملاء.