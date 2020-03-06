محمد بن مسعود - الدمام - أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس أمس الخميس مرسومًا رئاسيًا بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، لمواجهة فيروس كورونا. وأشار المرسوم إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.فيروس كورونا الجديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس فلسطين بسبب "كورونا".. الرئيس الفلسطيني يعلن "الطوارئ" في الأراضي الفلسطينية لمدة شهر وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-06 أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس أمس الخميس مرسومًا رئاسيًا بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، لمواجهة فيروس كورونا. وأشار المرسوم إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار. Advertisements 06 مارس 2020 - 11 رجب 1441 01:04 AM أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس أمس الخميس مرسومًا رئاسيًا بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، لمواجهة فيروس كورونا. وأشار المرسوم إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار. ، بسبب "كورونا".. الرئيس الفلسطيني يعلن "الطوارئ" في الأراضي الفلسطينية لمدة شهر ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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