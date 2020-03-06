محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أنهم قيد العلاج في الحجر الصحي أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل أول سبع إصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت وزيرة الصحة مي كيلة في مؤتمر صحافي أن الوزارة أكدت إصابة 7 فلسطينيين بفيروس كورونا في بيت لحم، مبينةً أنهم قيد العلاج في الحجر الصحي.فيروس كورونا الجديد فلسطين وزارة الصحة الفلسطينية الصحة الفلسطينية تعلن 7 إصابات بـ"كورونا" في بيت لحم وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-05 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل أول سبع إصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت وزيرة الصحة مي كيلة في مؤتمر صحافي أن الوزارة أكدت إصابة 7 فلسطينيين بفيروس كورونا في بيت لحم، مبينةً أنهم قيد العلاج في الحجر الصحي. 05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 Advertisements 11:52 PM اخر تعديل 06 مارس 2020 - 11 رجب 1441 02:23 AM أكدت أنهم قيد العلاج في الحجر الصحي أكدت أنهم قيد العلاج في الحجر الصحي أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل أول سبع إصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت وزيرة الصحة مي كيلة في مؤتمر صحافي أن الوزارة أكدت إصابة 7 فلسطينيين بفيروس كورونا في بيت لحم، مبينةً أنهم قيد العلاج في الحجر الصحي. ، الصحة الفلسطينية تعلن 7 إصابات بـ"كورونا" في بيت لحم ،

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