محمد بن مسعود - الدمام - اثنتان في كركوك وواحدة في واسط أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد. وقال المتحدث الرسمي باسم ال‍وزارة في بيان صحفي، إن حالات الإصابة الثلاث توزعت بواقع اثنتين في كركوك وواحدة في واسط.فيروس كورونا الجديد العراق العراق .. ٣ إصابات جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-05 أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد. وقال المتحدث الرسمي باسم ال‍وزارة في بيان صحفي، إن حالات الإصابة الثلاث توزعت بواقع اثنتين في كركوك وواحدة في واسط. Advertisements 05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 10:37 PM اثنتان في كركوك وواحدة في واسط اثنتان في كركوك وواحدة في واسط أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد. وقال المتحدث الرسمي باسم ال‍وزارة في بيان صحفي، إن حالات الإصابة الثلاث توزعت بواقع اثنتين في كركوك وواحدة في واسط. ، العراق .. ٣ إصابات جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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