، بريطانيا تسجل أول وفاة لمصاب بـ"كورونا المستجد" ،

محمد بن مسعود - الدمام - عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس وصل إلى 115 حالة

أعلنت السلطات البريطانية اليوم تسجيل أول وفاة داخل البلاد لمصاب بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية محلية أن المتوفى كان يعاني من مرض آخر تردد على إثره على المستشفى عدة مرات قبل أن يتم تأكيد إصابته بالفيروس يوم الأربعاء الماضي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تضاعفت فيه عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 115 حالة، مقارنة مع بضع وخمسين حالة قبل يومين فقط.فيروس كورونا الجديد بريطانيا