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ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، أنه اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثات في موسكو على صيغة يأمل أن تؤدي لوقف العمليات العسكرية في محافظة إدلب السورية.
وبيّن "بوتين" أن محادثاته مع "أردوغان" استمرت أكثر من ست ساعات.الرئيس الروسي فلادمير بوتين الرئيس التركي أردوغان سوريا
"بوتين" اتفق مع "أردوغان" على صيغة لوقف إطلاق النار في إدلبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-05
ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، أنه اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثات في موسكو على صيغة يأمل أن تؤدي لوقف العمليات العسكرية في محافظة إدلب السورية.
وبيّن "بوتين" أن محادثاته مع "أردوغان" استمرت أكثر من ست ساعات.
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
09:58 PM
محادثاتهما استمرت أكثر من 6 ساعات
ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، أنه اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثات في موسكو على صيغة يأمل أن تؤدي لوقف العمليات العسكرية في محافظة إدلب السورية.
وبيّن "بوتين" أن محادثاته مع "أردوغان" استمرت أكثر من ست ساعات.
، "بوتين" اتفق مع "أردوغان" على صيغة لوقف إطلاق النار في إدلب ،
المصدر : الخليج 365
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