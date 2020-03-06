عاجل #اوامر_ملكية … التفاصيل

︎ . أصدر خادم الحرمين الشريفين أوامر ملكية اليوم الجمعة الموافق ٦ مارس ٢٠٢٠ وهي كالتالي:- Advertisements ● إعفاء محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه. ● تكليف محمد الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط إضافة إلى عمله وزيرا للمالية. ● تعيين محمد بن مزيد التويجري مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.





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