طالبات الطائف يحصدن المراكز الأولى في فعاليات «المؤتمر العلمي 13»

توجت 3 طالبات بجائزة المراكز الأولى على مستوى المملكة، في ختام فعاليات «المؤتمر العلمي الـ13».

واستضافت إدارة تعليم مكة فعاليات المؤتمر، بحضور الأميرة منال بنت مساعد بن سعود. و فازت أبحاث الطالبات علا أحمد الشنبري، ولينا عبدالله السواط من ثانوية «التحفيظ الأولى»، وغادة جزاء العصيمي من «متوسطة ريحة» بالمراكز الثلاثة الأولى في المؤتمر.

ويستهدف المؤتمر، تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطالبات، وتنمية مهارات عرض الأبحاث العلمية في المؤتمرات، ومهارات القرن الـ 21 ، بالإضافة إلى إثراء الجانب المعرفي والمهاري في توظيف تقنية المعلومات، والاتصالات لخدمة التعليم في المدرسة.

وثمّن المدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، هذا الإنجاز، الذي يأتي ثمرة للجهود المبذولة لتحقيق أفضل المراكز التي تقام على المستوى المحلي أو الوطني أو العالمي، مقدمًا التهنئة للطالبات الفائزات وأسرهن ومدارسهن على هذا الإنجاز الجديد.

وقّدم اللهيبي الشكر أيضًا، لإدارة نشاط الطالبات المشرفة على البرنامج، ممثلة في مديرة الإدارة فوزيه الحارثي وزميلاتها على توفير كافة الظروف الملائمة للطالبات للمنافسة في كل الفعاليات، ونشر ثقافة المشاركة في المسابقات في الميدان التربوي، كما قدّم الشكر وتقديره لمكاتب التعليم التابعة لها مدارس الطالبات على الدعم والتحفيز، متمنيًّا للجميع مزيدًا من التميز والإبداع.