بكلمات مؤثرة.. السدیس یقدم واجب العزاء في «مرافق الأئمة»

قدَّم الرئیس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، واجب العزاء والمواساة في الرقیب الحسين الشديد العسيري، الذي عرف بـ«مرافق الأئمة»، خلال زيارة قام بھا لذويه.

وظھر «السديس» في مقطع فیديو متدوال، يروي جانبًا من حیاة الرقيب العسيري، الذي توفي يوم الأربعاء الماضي، لافتًا إلى أنه عمل معه قرابة الـ25 عامًا، ولم ير منه إلا العمل الصالح وحب الأئمة والعلماء له.

وقال السديس ناعيًا الراحل: «مات على شرف خدمة بيت الله.. وما يدري الواحد يعزي ولا يهنئ على هذه الخاتمة الحسنة، التي قضاھا في خدمة الدين وولاة الأمر والوطن وأمن الحرمین الشريفین، وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم، ونعزي أنفسنا فیه».

اقرأ أيضا:

Advertisements

بالفيديو.. وليد توفيق يرفض المصافحة في عزاء والدة جورج وسوف

وزير الداخلية يستقبل نظيره الإماراتي في مطار الملك خالد بالرياض

الأمير محمد بن سلمان يتلقى برقيتي عزاء من رئيس الوزراء البحريني وولي العهد