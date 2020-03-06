عاجل-أمر ملكي: إعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، من منصبه، وتكليف وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية.

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا، بتعيين محمد بن مزيد التويجري مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.