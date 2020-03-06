السعودية اليوم / الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوماً بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر



رام الله 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم الخميس مرسوماً رئاسياً بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار المرسوم إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.

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