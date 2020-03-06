السعودية اليوم / جامعة القصيم تؤجل حملة "توعية وصحة وتثقيف" لأسباب وقائية واحترازية



بريدة 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

أعلنت ‫جامعة القصيم‬ تأجيل إقامة حملتها السنوية الرابعة "توعية وصحة وتثقيف‬" والمزمع إقامتها الأسبوع القادم بمركز ‫قبه‬ في مبادرة احترازية بسبب فايروس كورونا.

يذكر أن الجامعة كانت تستعد لاطلاق الحملة السنوية لها في التوعية والتثقيف من خلال المخيم الذي يضم القطاعات الصحية والتعليمية والإدارية والفنية بالجامعة لخدمة أهالي مركز قبة، وإقامة المحاضرات التعريفية والفعاليات والبرامج المختلفة والتي تمتد لمدة أسبوع.

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