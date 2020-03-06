السعودية اليوم / كوستاريكا تسجل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

أكدت كوستاريكا أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لسيدة قادمت من إيطاليا وتونس.

وأوضحت وزارة الصحة أن السيدة 52 عاماً عادت من رحلتها في 29 فبراير بدون ظهور أعراض عليها.

وبذلك يصبح الرقم الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في أمريكا اللاتينية 36 حالة.

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