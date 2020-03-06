شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي : إعفاء وزير الاقتصاد وتكليف «الجدعان» بعمل الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

• تعيين «التويجري» مستشاراً بالديوان الملكي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - أمس، أمرًا ملكيًا بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري من منصبه وتكليف محمد الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية.

كما صدر أمر ملكي، بتعيين محمد بن مزيد التويجري مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.