شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز عربي جديد.. «مسك».. «أنجح شراكة للتواصل المجتمعي» والان نبدء بالتفاصيل

في إنجاز عربي جديد، استطاعت مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، أمس، أن تحصد جائزة الشارقة للاتصال الحكومي فئة "أنجح شراكة للتواصل المجتمعي". وتعمل "مسك الخيرية"، على تمكين المجتمع من التعلم والتطور والتقدّم في مجالات الأعمال والمجالات الأدبية والثقافية والعلوم الاجتماعية والتكنولوجية، عبر إنشاء حاضنات لتطوير وإنشاء وجذب مؤسسات عالية المستوى، وتوفير بيئة تنظيمية جاذبة.

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