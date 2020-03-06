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تخرج أول دفعة من طلاب برنامج "سلام لتوطين فنيي الطائرات "

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن الامير تركي بن بندر أقيم حفل تخريج أول دفعة على مستوى المملكة من طلاب برنامج "سلام لتوطين فنيي الطائرات إذ يعتبر البرنامج احد اهم البرامج المستحدثة الذي يمكن الطلاب من إكمال دراستهم بمختلف التخصصات داخل المملكة ويهدف لتوطين عقود وزارة الدفاع بما يتماشى مع رؤية الوطن التي أطلقها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان والتي تهدف الى توطين كَآفَّة مفاصل قطاع صناعة وصيانة الطائرات. ويضم البرنامج مسارين هما ميكانيكا الطائرات وإلكترونيات الطائرات، وتتطلب دراسة المسارين 44 شهرا مقسمة على جانبين نظري وعملي، بعدد ساعات تصل إلى 5200 ساعة تدريب فني و3630 ساعة دراسة نظرية، الجدير بالذكر ان البرنامج معترف به دوليا . وبهذه المناسبة اوضح الرئيس التنفيذي لشركة "بي أيه إي سيستمز" الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن رعاية قائد القوات الجوية الملكية السعودية لحفل تخريج دفعة طلاب شرف كبير للقائمين على البرنامج والخريجين، وأضاف أن تلك الرعاية تعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بتوطين عقود وزارة الدفاع ومن جانبه قال الخريج ماجد باعبدالله ان فرحة التخرج جاء بعد الدراسة المكثفة لعامين متواصلين مبينا رغبته في استمراره لتحصيل المعارف المتخصصة والعمل على تخطي كل الصعوبات والمستقبل مشرق بإذن الله.



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