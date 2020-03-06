محمد بن مسعود - الدمام - تكليف الجدعان وزيراً للاقتصاد والتخطيط إضافة إلى عمله وزيراً للمالية أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله عدداً من الأوامر الملكية تضمنت إعفاء محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه وتكليف محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية. كما صدر أمر ملكي بتعيين محمد بن مزيد التويجري مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.أوامر ملكية 06 مارس 2020 - 11 رجب 1441 12:38 AM تكليف الجدعان وزيراً للاقتصاد والتخطيط إضافة إلى عمله وزيراً للمالية Advertisements بأمر الملك.. إعفاء التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه بأمر الملك.. إعفاء التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله عدداً من الأوامر الملكية تضمنت إعفاء محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه وتكليف محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية. كما صدر أمر ملكي بتعيين محمد بن مزيد التويجري مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير. الكلمات المفتاحية ، بأمر الملك.. إعفاء التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه ،

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