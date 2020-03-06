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محمد بن مسعود - الدمام - اهتمت الصحف البيروفية بظهور اللاعب أندريه كاريلو محترف الهلال وهو يرتدي الزي السعودي الكامل في مقطع فيديو نشره اللاعب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام.
وتحدثت صحيفة "larepublica" عن التفاعل الذي لقيه اللاعب من قبل زملائه اللاعبين وتحديداً البيروفي كارلوس زامبرانو الذي رد عليه في تعليقه بكلمات مثل الدوام الجزئي والحد الأدنى للأجور.
وتحدثت الصحيفة عن مستوى اللاعب مع الهلال حيث قالت إنه يبلي بلاءً أكثر من رائع مع فريقه الذي يتصدر مسابقة الدوري هناك في الوقت الحالي.أندريه كاريلو الهلال
06 مارس 2020 - 11 رجب 1441 12:40 AM
اهتمت الصحف البيروفية بظهور اللاعب أندريه كاريلو محترف الهلال وهو يرتدي الزي السعودي الكامل في مقطع فيديو نشره اللاعب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام.
وتحدثت صحيفة "larepublica" عن التفاعل الذي لقيه اللاعب من قبل زملائه اللاعبين وتحديداً البيروفي كارلوس زامبرانو الذي رد عليه في تعليقه بكلمات مثل الدوام الجزئي والحد الأدنى للأجور.
وتحدثت الصحيفة عن مستوى اللاعب مع الهلال حيث قالت إنه يبلي بلاءً أكثر من رائع مع فريقه الذي يتصدر مسابقة الدوري هناك في الوقت الحالي.
، "البيروفيون" يتفاعلون مع ظهور "كاريلو" بالزي "السعودي" ،
المصدر : الخليج 365
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