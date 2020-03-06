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أقامت مديرية السجون بمنطقة الباحة ورشة عمل حول الأنظمة الحديثة للإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات بالسجون، والتي قدمها مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات اللواء المهندس دكتور يحيى بن علي الغامدي.
وتفصيلاً، حضر الورشة مديرو السجون ومديرو الإدارات والشعب بمديرية المنطقة، للاطلاع على كل الأعمال والخدمات التقنية التي تقدم لمنسوبي السجون وكيفية الاستفادة منها فيما يخدم إنجاز الأعمال بكفاءة عالية وسرعة، بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية.
وفي الختام، قدم مدير سجون منطقة الباحة العقيد فايز بن مبارك الأحمري شكره وتقديره للواء المهندس الدكتور يحيى بن علي الغامدي على ما قدمه من معلومات للحضور راجيًا أن تحقق هذه البرامج التقنية المتطورة كل ما أُقيمت لأجله.
06 مارس 2020 - 11 رجب 1441 12:24 AM
حضرها مديرو السجون والشعب للاطلاع على الخدمات التقنية للاستفادة منها في إنجاز الأعمال"سجون الباحة" تقيم ورشة عمل حول الأنظمة الحديثة لإدارة تقنية المعلومات والاتصالات
أقامت مديرية السجون بمنطقة الباحة ورشة عمل حول الأنظمة الحديثة للإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات بالسجون، والتي قدمها مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات اللواء المهندس دكتور يحيى بن علي الغامدي.
وتفصيلاً، حضر الورشة مديرو السجون ومديرو الإدارات والشعب بمديرية المنطقة، للاطلاع على كل الأعمال والخدمات التقنية التي تقدم لمنسوبي السجون وكيفية الاستفادة منها فيما يخدم إنجاز الأعمال بكفاءة عالية وسرعة، بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية.
وفي الختام، قدم مدير سجون منطقة الباحة العقيد فايز بن مبارك الأحمري شكره وتقديره للواء المهندس الدكتور يحيى بن علي الغامدي على ما قدمه من معلومات للحضور راجيًا أن تحقق هذه البرامج التقنية المتطورة كل ما أُقيمت لأجله.
، "سجون الباحة" تقيم ورشة عمل حول الأنظمة الحديثة لإدارة تقنية المعلومات والاتصالات ،
المصدر : الخليج 365
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