بالصور.. مستشار الأمن الوطني يجتمع مع وزير خارجية بريطانيا

اجتمع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، اليوم، مع وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب.

وجرى خلال الاجتماع، بحث علاقات الصداقة بين المملكة وبريطانيا، وأبرز مجالات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها؛ بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.

حضر الاجتماع، الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ورئيس هيئة الطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين بياري، والمستشار في وزارة الداخلية الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري، ونائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور إبراهيم بن صالح الفريح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

كما حضره من الجانب البريطاني، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون، ومدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية ستيفاني القاق، ونائب السفير ريتشارد اوبنهايم، ومدير إدارة الأمن الدولي بوزارة الدفاع روجر هوتون، وسفير الأمن السيبراني الدكتور هنري بيرسون.

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