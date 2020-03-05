بتعميم رسمي.. «صحة المدينة» توقف إجازات جميع قياديي ومنسوبي الإدارات

أصدر مدير عام الشئون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد بن جمال الخلاوي، تعميمًا لمسؤولي المديرية؛ بإيقاف الموافقة أو منح الإجازات لجميع القياديين، وكذلك منسوبو الإدارات والمرافق الصحية داخل وخارج المدينة (الخدمة المدنية / التشغيل الذاتي) حتى إشعار آخر.

وجاء بنص التعميم، «نظرًا لما تقتضيه مصلحة العمل، وحرصًا على تنظيم آلية وإجراءات منح الإجازات لمنسوبي صحة المدينة المنورة، وبناء عليه، اعتمدوا إيقاف الموافقة أو منح الإجازات لكلجميعافة القياديين، وكذلك منسوبو الإدارات والمرافق الصحية داخل وخارج المدينة (الخدمة المدنية / التشغيل الذاتي)؛ اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر».

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