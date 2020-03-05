أصدر مدير عام الشئون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد بن جمال الخلاوي، تعميمًا لمسؤولي المديرية؛ بإيقاف الموافقة أو منح الإجازات لجميع القياديين، وكذلك منسوبو الإدارات والمرافق الصحية داخل وخارج المدينة (الخدمة المدنية / التشغيل الذاتي) حتى إشعار آخر.
وجاء بنص التعميم، «نظرًا لما تقتضيه مصلحة العمل، وحرصًا على تنظيم آلية وإجراءات منح الإجازات لمنسوبي صحة المدينة المنورة، وبناء عليه، اعتمدوا إيقاف الموافقة أو منح الإجازات لكلجميعافة القياديين، وكذلك منسوبو الإدارات والمرافق الصحية داخل وخارج المدينة (الخدمة المدنية / التشغيل الذاتي)؛ اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر».
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. صحة المدينة: اجتماعات يومية مع 13 جهة حكومية لمنع دخول «كورونا»
بالصور.. مستشفى خاص يهمل في إجراءات مواجهة كورونا.. وصحة المدينة تغلقه
«صحة المدينة» تفتح باب التقديم على الوظائف الموسمية
كانت هذه تفاصيل خبر بتعميم رسمي.. «صحة المدينة» توقف إجازات جميع قياديي ومنسوبي الإدارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.