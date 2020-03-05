10 إجراءات عاجلة بالحرمين الشريفين بشأن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

تباشر الجهات ذات الصلة في المملكة العربية السعودية إجراءات احترازية شاملة بشأن الوقاية من فيروس كورونا، والتي شملت المزيد من نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى.
وتشمل إجراءات الوقاية في الحرمين الشريفين ما يلي:
إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة.
إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة.
إغلاق المسعى بين الصفا والمروة طوال فترة سريان قرار تعليق العمرة.
ستكون الصلاة داخل المسجد فقط.
لن يسمح للمحرمين بدخول المسجد الحرام والساحات المحيطة به.
عدم السماح بالاعتكاف والافتراش أو إدخال الأطعمة والمشروبات.
إغلاق مشارب ماء زمزم.
إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي الشريف.
إغلاق الروضة الشريفة.
غلق مقبرة البقيع.
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