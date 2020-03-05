وزير التعليم: بدء تطبيق دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي للوزارة

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بدء تطبيق دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي للوزارة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مسؤولي الإعلام في إدارات التعليم، بورشة عمل تناولت تطوير سياسات وإجراءات العمل الإعلامي في الوزارة.

وقال الوزير إن تطبيق دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي للوزارة لتشمل مواقع (تويتر، إنستجرام، سناب شات، فيسبوك، يوتيوب)؛ يستهدف توضيح الإجراءات، وتحديد المسؤوليات، والحد من التداخل في الصلاحيات.

وتابع آل الشيخ، إن حوكمة حسابات شبكات التواصل تهدف أيضًا إلى تفعيل المتابعة ومراقبة الأداء، إلى جانب ضمان سلامة المحتـوى الاتصالـي مـــن أي اجتهـــادات، أو تجاوزات، بدءًا مـــن المدرســـة ونـــادي الحـــي ومكتـــب التعليـــم وإدارة التعليـم، ومـرورًا بحسـابات المتحدثيـن الرسـميين للتعليـم العـام والجامعـي، وانتهـــاءً بحســـابات القيـــادات العليـــا فـــي الـــوزارة.

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ونوه وزير التعليم بأهمية تطوير القدرات المهنية لممارسي العمل الإعلامي في الوزارة، بالعمل حاليًّا على تنفيذ 14 دورة تدريبية وخمس ورش عمل متخصصة، مع تقييم الأداء وفق مؤشرات معلنة لتحقيق الأهداف المنشودة.

ولفت إلى أبعاد الرسالة الإعلامية ومضامينها في تعزيز الوحدة الوطنية، والوعي الفكري، ومحاربة الأفكار المتطرفة، ومراعاة البعد القانوني في محتوى تلك الرسالة، من خلال المحددات التنظيمية للممارسة، وقيم وثقافة المجتمع.

وتناول وزير التعليم خلال اللقاء المشروعات والخطط والبرامج التي تعمل عليها الوزارة حاليًّا، وأهمية الشراكة مع وسائل الإعلام في التعبير عنها، بما يعكس حجم وأهمية مشروع التطوير في التعليم بدعم من القيادة الرشيدة.