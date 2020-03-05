التطعيس في الكوبري الميت: 5 مراحل وسيارات تقاوم الطريق إلى القمة

تعارف الناس والمرتادون على تسميته بـ«الكوبري الميت»، وهو الكوبري المنتصب على طريق مكة - جدة السريع، وذلك لقلة استخدامه في الماضي، لكنه الآن أصبح من أشهر المناطق في مدينة جدة، حيث يرتاده الشباب وبعض العائلات. زيارة هذا الكوبري لا تقتصر على القادمين من جدة ومكة المكرمة فقط، إنما يرتاده الزوار من المدن القريبة كالطائف وغيرها من المحافظات القريبة من الطريق السريع، وكل ذلك من أجل التنزه بالنسبة للعائلات وممارسة بعض الهوايات بالنسبة للشباب في مقدمتها «التطعيس».

منطقة صحراوية مفتوحة

تتميز منطقة الكوبري الميت بكونها عبارة عن مساحات كبيرة من التلال والكثبان الرملية، الأمر الذي جعل لديها خصوصية بالنسبة للكثيرين، ما أدى إلى ازدحام شديد كل يوم جمعة من كل أسبوع من قبل العائلات والشباب للتنزه وقيادة الدبابات الصحراوية، بالإضافة إلى الهواية الرئيسية عند الشباب وهي «التطعيس». وتعد هواية التطعيس من رياضات المحركات الشهيرة في منطقة الخليج بشكل عام والسعودية بشكل خاص، وتمارس في الكثير من المناطق السعودية. وخلال ممارسة هذه الرياضية يقوم الهواة بصعود التلال والكثبان الرملية بواسطة سيارات معدلة ومجهزة لهذا الغرض، وذلك لخلق جو من الإثارة والمغامرة، وجاءت تسميتها بـ«التطعيس» من كلمة «طعس» التي تعني التلال الرملية.

جولة دوت الخليج

قامت «دوت الخليج» بجولة ميدانية في المنطقة الصحراوية المجاورة للكوبري الميت، والتقت فيها عددا من هواة رياضة التطعيس من الممارسين لها، الذين شكوا لنا عن بعض المعوقات والمضايقات التي تواجههم من بعض المتجمهرين والدخلاء على هوايتهم، كما شروحوا بعض مطالبهم.

وقال الشاب خالد، وهو من مرتادي المنطقة لممارسة التطعيس وهو يجلس خلف مقود سيارته ذات الدفع الرباعي: أحب الإثارة والمغامرة وأهوى التطعيس وأمارسه منذ 10 سنوات. وأضاف: «تجدني هنا كل يوم جمعة هنا من بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس، حيث أستمتع مع أصدقائي بصعود قمة التلال الرملية واختبار قوة سيارتي في الصعود، بالإضافة إلى الدخول في عدد من التحديات مع بعض الأصدقاء».

وأضاف: أمتلك سيارة من نوع جيب ذات الدفع الرباعي وأنفق عليها الكثير من المال لتعديل محركها وجعلها أقوى، حيث بلغت تكلفتي في التعديل على سيارتي ما يقرب من 30 ألف ريال، كما أن تكلفة التعديل والتقوية في بعض السيارات تصل إلى نصف قيمة السيارة.

مراحل الكوبري الميت

يقول هاوي التطعيس خالد إن الطعوس في منطقة الكوبري الميت تكون على خمس مراحل، فالمرحلة الأولى هي التي يتواجد فيها كثير من الناس بسياراتهم الصغيرة، أما المرحلة الثانية والثالثة فهما مخصصتان للسيارات ذات الدفع الرباعي، وذلك لأن السيارات الصغيرة لا تستطيع صعود بعض الأنواع من الطعوس، وفي محاولة ذلك فإن السيارة يمكن أن تعلق في الرمال، أما المرحلتان الرابعة والخامسة، فهما المرحلتان اللتان لا يمكن لأي من السيارات الوصول إليها إلا سيارات الدفع الرباعي القوية والمعدلة والقائد المحترف، وتبرز هنا أهمية السائق المحترق، فالتعديل وقوة السيارة لا يكفيان لصعود المرحلتين الأخيرتين من الطريق إلى قمة الطعس.

المضايقات والمطالب

تحدث خالد وعدد من هواة التطعيس في منطقة الكوبري الميت عن بعض المضايقات التي يتعرضون لها أثناء ممارسة هوايتهم، بالإضافة إلى طرح العديد من المطالب الخاصة بهذه الهواية. وقالوا: لدينا بعض المطالب التي نود أن ينظر فيها، فنحن هواة التطعيس نحتاج أن يقوم أحد برعايتنا ورعاية أنشطتنا وتجهيز مكان مناسب نمارس فيه هوايتنا، وذلك من خلال وضع مدرجات للمتجمهرين وتنظيم هذه المنطقة بالشكل الصحيح بعيدا عن ازدحام السيارات وعن عشوائية المكان كما ما تشاهد الآن، كما نبحث عن جهات راعية ومنظمة تساهم في تطوير التطعيس وجعله أكثر متعة وإثارة وتقيم لنا بطولات محلية وخليجية تشجيعية لخلق روح التنافس والإثارة وتنظيم التطعيس بعيداً عن العشوائية الحالية، كما نحرص على دعم الاتحاد السعودي لرياضة السيارات لا سيما أننا نمتلك البيئة الخصبة لإقامة بطولات وسباقات لرياضة التطعيس.

المطالبة بتأمين الموقع

يطالب كثير من المطعسين في هذه المنطقة بوجود الجهات الأمنية، وذلك لرفع مستوى الأمن وردع بعض المتهورين من الشباب، وكذلك الذين يتعمدون مضايقة المتنزهين وممارسي هواية التطعيس أو ممارسي ركوب الدراجات (الدبابات).

وأضافوا: نتمنى أن يتم تشديد تطبيق النظام هنا لأن هناك من يعتقدون أن المنطقة تقع خارج حدود مدينة جدة وبالتالي بعيدة عن السكان أو خارج حدود القانون، فنجد كثيرا من المضاربات والممارسات الخاطئة، الأمر الذي يحتاج للحزم الأمني.

إعاقة حركة المطعسين

أما عن المضايقات فقال خالد: المضايقات كثيرة، لكن أكثر ما يضايقنا هو التجمعات المشبوهة والممارسات الخاطئة من قبل بعض الشباب التي تضايقنا وتضايق زوار المكان، كما أن وقوف بعض السيارات في منطقة التطعيس يعيق تحركنا، ووقوفها العشوائي يقلل من استمتاعنا بالمكان. وأضاف: ما يضايقنا أيضا بعض أصحاب السيارات الصغيرة الدخيلة على التطعيس التي تعلق في الرمال ونضطر إلى إخراجها من الطريق، ولكن عندما تتكدس السيارات العالقة على الطريق نلجأ إلى طرق أخرى.

وتابع: كما يضايقنا وجود بعض مخلفات السيارات من آثار الحوادث التي قد تحصل من بعض المتهورين التي شوهت المكان، فكثير من الحوادث تحدث ولا نجد من ينظف المكان بعد الحادث وتراكم المخلفات.

دور السائق

يتفنن الكثير من قائدي المركبات في تعلم التطعيس في منطقة الكوبري الميت، على الرغم من فشل الكثير من أصحاب السيارات الصغيرة في الصعود إلى قمة الطعس، الأمر الذي يشكل لهم تحديا في تجاوز هذا الاختبار والاستفادة من بعض الهواة الماهرين في المجال، إذ وصل بعضهم إلى مرتبة الاحتراف، خصوصا أولئك الذين يملكون الخبرة الكافية في التطعيس. وقال أحد الهواة إن نسبة كبيرة من هواية التطعيس تعتمد على قدرة السائق في تجاوز الصعوبات والتعلم المستمر والقدرة على تجاوز «التغريز» أو توقف السيارة في المنحدر بفعل غوص الكفرات في الرمال.

الأمر الآخر الذي شرحه بعض الهواة لـ«دوت الخليج» هو معرفتهم بهذا الموقع، وهناك كثير منهم عرفوا الموقع من خلال بعض المواقع الإلكترونية المتخصصة في تصوير مقاطع التطعيس وتوزيعها، بالإضافة إلى أن البعض من محترفي الهواية يصورون مقاطع تعليمية لبعض المبتدئين في هذه الهواية.

حوادث خطيرة

أكد هواة التطعيس في الكوبري الميت أن كثيرا من الهواة يتعرضون لحوادث بعضها خطير قد يهدد الحياة، الأمر الذي يستدعي تدخل الجهات المعنية وذلك من أجل تنظيم هذه الهواية ووضع مسار معين لها، وعدم السماح للسيارات بصعود الطعوس بشكل عشوائي. وقالوا إن هذا الأمر يكلف البعض حياتهم وسياراتهم، ولذلك يجب التدخل للحد من هذه الحوادث الخطيرة.

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التطعيس (رياضة محركات)

تنتشر في دول الخليج

يمارسها في الغالب الشباب الذين يعشقون صعود التلال الرملية بسياراتهم في جو من الإثارة وروح المغامرة

سبب التسمية يعود إلى كلمة «طعس» التي تعني التل

يحتاج الشخص للتطعيس في الغالب إلى سيارات الدفع الرباعي

5 مراحل للتطعيس في الكوبري الميت

الأولى

يتواجد فيها كثير من الناس بسياراتهم الصغيرة

الثانية والثالثة

مخصصتان للسيارات ذات الدفع الرباعي لأن السيارات الصغيرة تعلق في الرمال

الرابعة والخامسة

لا يمكن لأي من السيارات الوصول إليها إلا سيارات الدفع الرباعي القوية والمعدلة والقائد المحترف

أبرز السيارات التي تشارك في المسابقات الرسمية

01 سيارات فئة 8 سلندر عبارة عن سيارات ذات مواصفات ستنادرد وسيارات مفتوحة المواصفات

02 سيارات 6 سلندر مفتوحة المواصفات

نصائح هامة قبل التوجه للتطعيس

تركيب ألواح حماية أسفل السيارة، وذلك لحماية هيكل السيارة وقاعدتها

استبدال الإطارات، وتركيب إطارات مخصصة للطرق الوعرة

يجب أن تتمتع السيارة بارتفاع كاف عن الأرض

تركيب العلم على سيارتك يساعد السائقين الآخرين على رؤيتها من أجل السلامة

لممارسة التطعيس ليلا تأكد من تركيب مصابيح أو كشافات إضافية أعلى سقف سيارتك كي تحسن الرؤية