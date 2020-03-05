انطلاق فعالية اليوم الوطني للمشي بنجران تحت شعار «امش30»

أطلق نائب مدير صحة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم، فعالية اليوم الوطني للمشي بحضور مدير شرطة منطقة نجران اللواء سعيد أبوذيبة، وممثلي الدوائر الحكومية ورؤساء الأندية بالمنطقة، وذلك بممشى طريق الملك عبدالعزيز بجوار مستشفى الولادة والأطفال.

مبادرة الصحة

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران علي آل جليدان، أن فعالية اليوم الوطني للمشي تعد إحدى مبادرات وزارة الصحة لتعزيز ممارسة المشي والتحفيز لذلك، بمشاركة جميع فئات المجتمع في مدن ومحافظات المملكة كافة.

ثقافة المشي

وأفاد بأن هذا اليوم يأتي خلال شهر مارس لتعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي، تحقيقا لرؤية المملكة 2030 لرفع مستوى الوعي الصحي لدى كافة شرائح المجتمع، والسعي إلى رفع متوسط أعمار السعوديين من 74 عاما إلى 80 عاما، وبين آل جليدان أن فعاليات المشي شهدت قبل انطلاقها الاطلاع على أنشطة الأركان التوعوية المصاحبة للفعالية التي تضمنت التعريف بطرق الوقاية من العدوى وفيروس كورونا الجديد والتغذية، والكشف المبكر للسكري.

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مشاركة الأهالي

وأشار إلى مشاركة مميزة من الأهالي والمشي 30 دقيقة وسط حضور مميز من مختلف الأعمار، ومشاركة أمانة نجران وتعليم المنطقة والهلال الأحمر السعودي، والكلية التقنية وناديي نجران والأخدود. ولفت المتحدث الرسمي بصحة نجران، إلى أن الفعالية تستهدف جميع فئات المجتمع من أطفال ونساء رجال وطلاب مدارس التعليم بجميع مراحله، وطلاب الجامعة وطلاب التعليم الفني والمهني، حيث تم إيضاح فوائد المشي على صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة، وتقوية العظام والمفاصل ومنع الإصابة بهشاشة العظام.

حملات ميدانية

يذكر أن الصحة في نجران نفذت ثلاث حملات ميدانية للمشي في شهر فبراير الماضي في مضمار ملعب نادي الأخدود، وأخرى بالتعاون مع تعليم منطقة نجران، وحملة في محافظة حبونا التي شهدت حضورا ومشاركة مميزة من أهالي المحافظة.