

أبوظبي 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

أعلنت الإمارات اليوم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) تعود لطالب إماراتي في السابعة عشرة من عمره و لم يكن يشكو من أي أعراض، مشيرة إلى أنه يتلقى حاليًا الرعاية الصحية اللازمة، و حالته مستقرة.

وسارعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتنسيق مع الجهات الصحية الرسمية والمؤسسات التعليمية باتخاذ الإجراءات الاحترازية الفورية, بما في ذلك عزل المصاب وتعليق الدراسة في المدرسة من لحظة رصد الحالة، في حين انطلقت الكوادر المختصة إلى المبنى المدرسي للقيام بعمليات التعقيم اللازمة لجميع مرافق المدرسة وما حولها.

// انتهى //

23:51ت م

0329





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الإمارات تعلن عن رصد حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.