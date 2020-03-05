السعودية اليوم / وزارة الصحة الفلسطينية تعلن سبع إصابات بفيروس كورونا في بيت لحم



بيت لحم 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل أول سبع إصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة .

وأوضحت وزيرة الصحة مي كيلة في مؤتمر صحافي أن الوزارة أكدت إصابة 7 فلسطينيين بفيروس كورونا في بيت لحم، مبينةً أنهم قيد العلاج في الحجر الصحي.

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23:31ت م

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