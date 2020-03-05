السعودية اليوم / مصادرة 5 آلاف كرتون تمر بمعمل غير مرخص بأحد رفيدة



ظهران الجنوب 10 رجب 1441هـ الموافق 05 مارس 2020م واس

صادرت بلدية أحد رفيدة بالتعاون مع الجهات الأمنية اليوم 5آلاف كرتون تمر مختلفة الأنواع والأحجام الغير صالحة للإستهلاك ومجهولة المصدر مجهزة ومعبأه في علب وكراتين متنوعة ومختلفة جاهزة للتوزيع على المحلات في المحافظة والمراكز التابعة.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة محمد بن سالم الوادعي أن الفرق الرقابية تمكنت بعد المتابعة والرصد لأحد المعامل الغير مرخصة تديره عمالة مخالفة يقومون بتعبئة وببيع وتوزيع التمور بالإضافة إلى التخزين السيئ للتمور قبل بيعها في شهر رمضان المبارك.

وأبان الوادعي أن المعمل يقوم بتغليف التمور بعلامات تجارية مزورة وتم ضبط العديد من الأجهزة والمكائن ومستلزمات تغليف التمور بعلامات تجارية وتواريخ مزوره، بالاضافة إلى غياب التراخيص النظامية والشهادات الصحية، إذ جرى أتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المخالفين .

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22:53ت م

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