السعودية اليوم / تنظيف ممرات سوق المسترجعات بالطائف من 300 طن من المشوهات البصرية



الطائف 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

نفذت الإدارة العامة للأسواق بأمانة الطائف حملة ميدانية بسوق المسترجعات وذلك للحد من ظاهرة عرض البضائع خارج المحلات وبالساحات والممرات وعلى الأرصفة في ظل ما تسببه من تشوه بصري وتأثير سلبي على المظهر العام للموقع، ومزاحمة للمشاة والسيارات ومرتادي السوق.

وكانت الإدارة العامة للأسواق قد وجهت عدة إنذارات للمحلات التجارية بضرورة إزالة المعروضات وتلافي الغرامات إلا إنها لم تجد تجاوباً من أصحاب المحلات التجارية بالسوق مما أوجب الإزالة في الموعد المحدد بعد انتهاء المهلة من قبل الأمانة ، وبمشاركة الجهات المختصة (محافظة الطائف، الشرطة، الدفاع المدني، مكتب العمل، وفرع وزارة الصحة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة) في أعمال الإزالة للبضائع والمعروضات خارج نطاق المحلات التجارية وأغلبها رجيع غير صالح ، وتجاوزت المعرضات خارج نطاق المحلات في السوق أكثر من 300 طن.

وأوضحت أمانة الطائف أنها تخضع أسواق النفع العام لحملات رقابية لمنع التجاوزات ، كما تنفذ جولات ميدانية بشكل دوري على المخالفات النظامية والتشوهات البصرية بكافة المواقع ومعالجتها بشكل فوري للحد من الظواهر السلبية .

// انتهى //

22:50ت م

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