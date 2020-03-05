السعودية اليوم / إدارة المتابعة بتعليم الحدود الشمالية تنظم برنامجاً لقائدات المدارس



عرعر 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

نفذت إدارة المتابعة بتعليم منطقة الحدود الشمالية اليوم برنامجاً بعنوان "رؤى وإضاءات تنظيمية لقيادة واعية مستقبلية "قدمته مساعدة مدير المتابعة فاطمة الشمراني ، وذلك في مركز التدريب التربوي بعرعر.

وشمل البرنامج الذي استهدف قائدات المدارس للمراحل الثلاث على عدة محاور تناولت التعديلات على لائحة الإجازات وآلية وإجراءات التعامل مع الغياب والتأخير وكيفية إدارة المخاطر والوقاية من وقوع المشاكل، بهدف رفع الوعي بالتعليمات واللوائح المنظمة للعمل.

22:43ت م

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