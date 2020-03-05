السعودية اليوم / العراق يسجل ثلاث إصابات جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"



بغداد 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال المتحدث الرسمي باسم ال‍وزارة في بيان صحفي إن حالات الإصابة الثلاث توزعت بواقع اثنتين في كركوك وواحدة في واسط.

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22:06ت م

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