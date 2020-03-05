المملكة تختبر جهازا لتعقيم السلالم الكهربائية في المسجد الحرام بالأشعة فوق البنفسجية

الخميس 5 مارس 2020

كشفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين في السعودية، اليوم الخميس، عن إجراء اختبار تجريبي على جهاز حديث لتعقيم السلالم الكهربائية في الحرم المكي، يعتمد على الأشعة فوق البنفسجية.



وأوضحت الرئاسة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أن المشروع التجريبي بدأ العمل به أمس الأربعاء، وتجري عليه حالياً دراسة.

وتقول الرئاسة: إن المشروع عبارة عن جهاز مبتكر لتعقيم مماسك (درابزين) السلالم الكهربائية داخل المسجد الحرام، وذلك باستخدام الأشعة فوق البنفسجية (UV LED)، حيث يعمل الجهاز على تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية دون الحاجة إلى عمل توصيلات كهربائية.

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ووفق القائمين على المشروع، فإن الجهاز يعمل على التعقيم طوال حركة السلم، ويقضي على جزئيات الحمض الوراثي (DNA) للجراثيم، ويبلغ طول الأشعة الموجي (278) نانومتر، وأن هذه الإشعاعات ليس لها تأثير ضار على صحة الإنسان.

وقال بيان الرئاسة: إن نتائج تجربة العينات أكدت تقليص عدد المستعمرات البكتيرية من 160 مستعمرة إلى 10 مستعمرات بكتيرية، ما يعني أن الجهاز قادر على القضاء على الجراثيم المستحدثة على السلالم بنسبة تصل إلى 94%.

ويأتي تجريب الجهاز الجديد بالتزامن مع تطبيق الرئاسة العامة إجراءات نظافة وتعقيم مشددة في المشاعر المقدسة، في إجراء احترازي ووقائي من فيروس كورونا الجديد الذي يجتاح العالم ووصل المملكة حديثاً، ما دفع الرياض لتعليق العمرة الداخلية والخارجية بشكل مؤقت.

وتشمل مراحل الإجراءات الاحترازية الجديدة في المشاعر المقدسة جهازا يضخ الرذاذ لتعقيم الأسطح والأرضيات وكذلك السجاد، ومعقمات للأيدي توزع على مداخل الأبواب وجميع الفراغات والمصليات، ومتابعة السجاد وتعقيمه من خلال زيادة خط التعقيم بمغسلة السجاد، وتسريع عجلة تغيير السجاد بالمسجد الحرام، وزيادة عدد مرات الغسيل الرئيسية إلى 6 غسلات رئيسية.