الصحة تعلن شفاء إحدى المواطنات المصابات بكورونا في البحرين

الخميس 5 مارس 2020

صورة أرشيفية Advertisements

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، شفاء إحدى المواطنات السعوديات المصابات بفيروس كورونا الجديد التي سبق وأن تم الإعلان عنها ضمن الحالات المصابة بالفيروس في مملكة البحرين .



وبحسب ما نشرت وكالة واس السعودية الرسمية عن الوزار، فقط تم استكمال جميع الفحوصات والإجراءات الطبية وتتمتع حالياً بصحة جيدة ولله الحمد وقد خرجت من العزل الطبي.

وأكدت الصحة متابعتها للوضع الصحي لباقي المصابات لحين شفائهن بإذن الله، مجددة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة.