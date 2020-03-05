شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية لحماية المبتعثين من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

اتخذت الملحقيات الثقافية خارج المملكة، عدداً من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والطالبات المبتعثين ومرافقيهم.

وتضمنت الإجراءات تخصيص أرقام للطوارئ في كل ملحقية لتلقي الاستفسارات والبلاغات الخاصة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19)، وذلك بالتنسيق مع سفارات خادم الحرمين الشريفين في الدول التي يتواجد بها الطلاب المبتعثون.

ودعت الأمانة العامة للملحقيات بوزارة التعليم (31) ملحقية ثقافية بالخارج لضرورة توجيه الطلاب والطالبات المبتعثين للاستفادة من الدليل الإرشادي للوقاية من العدوى التنفسية في البيئات التعليمية، والاطلاع على كافة الإجراءات الوقائية الصادرة عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية".

من جهتها، تفاعلت الملحقيات الثقافية مع التطورات التي يشهدها العالم بعد انتشار مرض كورونا، ووجهت، عبر عدد من الرسائل الإلكترونية، الطلبة الدارسين باتخاذ الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة في بلد الابتعاث واتباع الإرشادات الصحية في مثل هذه الحالات.