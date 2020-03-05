شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس»: تكثيف الجهود لسلامة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
و أكد تكثيف الجهود لسلامة قاصدي بيت الله الحرام وأخذ التدابير اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة واستمرار أعمال التنظيف والتعقيم بشكل مستمر على مدار الساعة؛ بالإضافة لتثقيف وتوعية العاملين للحفاظ على سلامتهم بالميدان, مشيراً إلى أهمية نشر المحتويات التوعوية وضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقات لضمان سرعة التعامل مع أي حدث مستجد.
وبين حرص القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، يحفظهما الله، على صحة وسلامة وأمن قاصدي الحرمين الشريفين؛ داعياً المولى أن يحفظ هذه البلاد المباركة وأن يديم عليها أمنها واستقرارها.
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