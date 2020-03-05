الملحقيات الثقافية تتخذ إجراءات احترازية لحماية المبتعثين ومرافقيهم من كورونا

2020-03-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

اتخذت وزارة التعليم ممثلةً في الملحقيات الثقافية خارج المملكة عددًا من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والطالبات المبتعثين ومرافقيهم.

وتضمنت الإجراءات تخصيص أرقام للطوارئ في كل ملحقية لتلقي الاستفسارات والبلاغات الخاصة بفيروس كورونا الجديد(Covid-19)، وذلك بالتنسيق مع سفارات خادم الحرمين الشريفين في الدول التي يتواجد بها الطلاب المبتعثون.

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ودعت الأمانة العامة للملحقيات بوزارة التعليم (31) ملحقية ثقافية بالخارج ضرورة توجيه الطلاب والطالبات المبتعثين للاستفادة من الدليل الإرشادي للوقاية من العدوى التنفسية في البيئات التعليمية، والاطلاع على كل الإجراءات الوقائية الصادرة عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها(وقاية) عبر بوابة وزارة التعليم الإلكترونية: www.moe.gov.sa

وأهابت الأمانة العامة بالملحقيات في الخارج لنشر الرسائل التوعوية، والأفلام التعريفية عن مرض كورونا المستجد عن طريق حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتواصل المباشر مع الطلاب والطالبات فيما يستجد من تطورات حول هذا المرض وفق ما تعلنه السلطات المحلية، ومنظمة الصحة العالمية.

من جهتها تفاعلت الملحقيات الثقافية مع التطورات التي يشهدها العالم بعد انتشار مرض كورونا، حيث وجهت وعبر عدد من الرسائل الإلكترونية الطلبة الدارسين باتخاذ الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في بلد الابتعاث واتباع الإرشادات الصحية في مثل هذه الحالات.

كما دعت الملحقيات جميع المبتعثين والمبتعثات والدارسين على حسابهم الخاص ومرافقيهم إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب مخالطة المصابين بهذا المرض، أو الحيوانات أو التردد على أسواق تداولها، وتجنب الاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية.

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