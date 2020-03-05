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الكويت تتراجع عن طلب شهادات الخلو من كورونا

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2020-03-05

الكويت تتراجع عن طلب شهادات الخلو من كورونا

لتعذر تطبيق الإجراءات والفحوصات في بعض الدول

متابعات الخليج 365 - متابعة

قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الخميس، وقف طلب شهادة خلو من فيروس كورونا للقادمين من 10 دول، نظرًا لتعذر تطبيق الإجراءات والفحوصات في بعض الدول، لأسباب تقنية.

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وكانت إدارة الطيران المدني قد طلبت من القادمين من 10 دول، تقديم شهادة خلو من فيروس كورونا، مصدقة من السفارة الكويتية.

وقرر المجلس تكليف الإدارة العامة للطيران المدني، بوقف العمل بالتعميم الخاص بفرض إجراءات فحص (PCR) على المسافرين القادمين إلى الكويت من بعض الدول.

وأضاف أنه “نظرًا لتعذر إمكانية تطبيق الإجراءات والفحوصات التي وردت في هذا التعميم لأسباب تقنية لا تتوفر لدى بعض الدول، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف الجهات المختصة بمتابعة تطورات فيروس كورونا المستجد، بتقديم البدائل العملية التي تضمن خلو المسافرين القادمين إلى البلاد من الفيروس، وذلك بالسرعة الممكنة”.

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