شكرا لقرائتكم هولندا تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 82 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-05 هولندا تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 82 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط متابعات الخليج 365 - متابعة ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد covid-19 بهولندا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بواقع الضعف ليصل إلى 82 حالة. Advertisements وقال وزير الصحة الهولندية برونو بريونز اليوم : “إن هناك 82 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن، بينما كان عدد الحالات أمس 38 حالة فقط، وأرجع السبب وراء هذه الزيادة المفاجئة في عدد الإصابات إلى تأخر الكثيرين من الأشخاص المصابين في اللجوء إلى الطبيب”. وأضاف وزير الصحة الهولندي أن معظم المصابين يخضعون للرعاية بالحجر الصحي داخل منازلهم. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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