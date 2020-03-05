السعودية | السعودية: تصوير العمالة في المطاعم مخالفة للذوق العام 

شكرا لقرائتكم السعودية: تصوير العمالة في المطاعم مخالفة للذوق العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصبحت عادةً لدى الكثير بتصوير العمالة خلال لحظة استلام الطلبات داخل المطاعم والمقاهي، بهدف توثيق لحظة يشارك فيها متابعيه على منصات التواصل.

إلا أن تلك اللحظة قد تضع المصور في مأزق قانوني، بالإضافة إلى اعتبارها مخالفة للائحة الذوق العام التي بدأ العمل بها في السعودية سبتمبر 2019.

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وحول هذا العادة، أكد لـ"العربية.نت" بدر الزياني المدير العام للجمعية السعودية للذوق العام، أن أي تصوير بدون استئذان يعد مخالفاً للائحة الذوق العام، وقد يضع صاحبه تحت طائلة القانون.

وقال: "التصوير دون إذن يعتبر مخالف للائحة الذوق العام، وبإمكان العامل أو المتضرر من التصوير مقاضاة المصور، أو طلب مسح الصور أو الفيديو من هاتف المصور، وبإمكان ملتقط الصورة التصوير بعد الاستئذان بالتصوير فقط".

وينص البند رقم "19" من لائحة مخالفات الذوق العام، على أن تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها، مخالفة يعاقب صاحبها في المرة الأولى بدفع 1000 ريال، وفي المرة الثانية بـ 2000 ريال، بالإضافة إلى إلزامه بحذف الصور والفيديوهات المخالفة.