السعودية تغلق الحرمين الشريفين من بعد صلاة العشاء مساء اليوم الخميس وتعاود فتحمها قبل صلاة الفجر

حالة استياء تسيطر على المسلمون في كل مكان مما يحدث في الوقت في الحرم المكي، حيث تم إخلاء صحن الحرم المكي في واقعة فريدة من نوعها، وبعدها تم إغلاق الحرمين الشريفين من بعد صلاة العشاء مساء اليوم الخميس وسيتم فتحمها قبل صلاة الفجر، وهذا كله نوع من أنواع الوقاية بسبب انتشار وباء كورونا، وسنوضح لكم الأن تفاصيل هذا الخبر.

قرار غلق الحرمين الشريفين

أصدر مصدر مسئول في الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه طبقا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصي بها من الجهات المختصة، ولأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وهذا في غير أوقات الصلاة، تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد الانتهاء من صلاة العشاء بساعة واحدة ويتم إعادة فتحمها قبل صلاة الفجر بساعة، بالإضافة إلى إغلاق صحن الحرم المكي حول الكعبة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، ستكون الصلاة داخل المسجد فقط.

قرار تعطيل العمرة في الوقت الحالي

قررت السلطات السعودية تعطيل تأشيرات العمرة في الوقت الحالي ويشكل القرار تعليق العمرة للمواطنين المقيمين بالسعودية، ويسمح فقط بالدخول للمسجد والساحات المحيطة به.

بالإضافة إلى منع الاعتكاف والافتراش، أو إدخال الأطعمة والمشروبات، وسيتم إغلاق مشارب زمزم.