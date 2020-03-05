«الداخلية» تمدد مرحلة التقديم على «تحدي أبشر» إلى 10 مارس

مدَّدت وزارة الداخلية مرحلة التسجيل وتقديم الأفكار على «تحدي أبشر» لمدة خمسة أيام؛ لتكون نهاية فترة التسجيل يوم الجمعة 10 مارس 2020م، تلبية للطلبات الكثيرة بتمديد فترة التسجيل؛ حتى يتمكن الجميع من المشاركة.

وأكَّد الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، أن ‏الدعم ‏والرعاية اللذين يحظيان به «تحدي أبشر» من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، يحتمان الاستجابة لرغبات التمديد؛ لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة، مبينًا أن الهدف هو تشجيع أصحاب الأفكار والمبدعين من منسوبي الوزارة، وجميع فئات وشرائح المجتمع على الإسهام في تطوير خدمات الوزارة الإلكترونية والأعمال الميدانية، عن طريق إثراء ثقافة الإبداع والابتكار للوصول إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وبيَّن مساعد وزير الداخلية، أن عدد المشاركين في «تحدي أبشر»، بلغ أكثر من 6271 مشاركًا، وعدد الأفكار الإجمالية المستلمة 1926 فكرة، منها 781 فكرة في مسار تطوير الخدمات القائمة، و1145 فكرة في مسار ابتكار خدمات جديدة.

وعبر عن شكره للمواطنين والمقيمين؛ لحرصهم على المشاركة في «تحدي أبشر» بأفكارهم ليكونوا جزءًا من مستقبل خدمات الوزارة الإلكترونية وشركاء في صنع التحول الرقمي للوزارة.

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