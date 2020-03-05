الحصيني يتوقع «انقلابًا حراريًا» بعدد من المناطق ظُهر الجمعة

توقع الراصد الجوي حسن كراني، حدوث انقلاب حراري بداية من ظهر غدٍ الجمعة، مع انخفاض الحرارة ما بين 3 و6 درجات.
ونشر كراني، عبر تويتر، بعض الخرائط الجوية لدعم توقعاته، قائلًا: يسجل الشمال ظهر الغد (الجمعة، انقلابا حراريًا، وانخفاض الحرارة ما بين 3 و6 درجات مئوية، بداية من الشمالية الغربية، ويمتد شمالًا حتى الشمالية الشرقية وجنوبًا حتى جنوب حائل، والجزء الشمالي للساحل الغربي».
ولفت كراني، إلى «تدهور في الرؤية قد يصل للانعدام»، مطالبًا بتجنب الأتربة، خاصة بالنسبة لمرضى الربو والأطفال.
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