القيادة تُعزي جوتيريس في وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة الى أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة في وفاة دي كوييار، الأمين العام الأسبق للمنظمة الأممية.

وقال خادم الحرمين الشريفين: «تلقينا نبأ وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة للأمين العام للمتحدة.

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وقال ولي العهد: «تلقينا نبأ وفاة خافيير بيريز دي كوييار، وإننا إذ نعرب لمعاليكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنرجو لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».

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