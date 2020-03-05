أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الخميس، وقف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف، بدءًا من الأحد المقبل.
وقالت عبر «تويتر»: أمانة منطقة الرياض توقف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف؛ ابتداءً من يوم الأحد 8 مارس وحتى إشعار آخر.
وأكدت الأمانة، أن هذا الإجراء يأتي «في إطار الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا».
اقرأ ايضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء بصمة الحضور والانصراف بأمانة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.