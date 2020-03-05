إلغاء بصمة الحضور والانصراف بأمانة الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الخميس، وقف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف، بدءًا من الأحد المقبل.

وقالت عبر «تويتر»: أمانة منطقة الرياض توقف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف؛ ابتداءً من يوم الأحد 8 مارس وحتى إشعار آخر.

وأكدت الأمانة، أن هذا الإجراء يأتي «في إطار الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا».

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