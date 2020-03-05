قال المستشار القانوني البلجيكي، حمدان بيير الذي يعمل في إحدى الشركات القانونية بالمملكة منذ 8 سنوات، إنه يشعر بالاستقرار هو وعائلته، بعد حصوله على الإقامة المميزة.
وأضاف خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لمركز الإقامة المميزة بموقع «تويتر»: «عشت في بلدان مختلفة حول العالم، ولكن الفارق الذي لمسته في الشعور بالأمان، دفعني إلى الاستقرار في المملكة، والتخطيط لمستقبل أسرتي».
وأشاد بسهولة إجراءات الحصول على الإقامة المميزة، والتي لم تستغرق وقتًا طويلًا، بينما كان يعتقد أن الإجراءات قد تمتد لثلاثة شهور.
واستكمل: «أنه صار بمقدوره امتلاك المشروعات والتخطيط لمستقبله ولأسرته داخل المملكة لما بها من فرص استثمارية».
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. بلجيكي يحصل على الإقامة المميزة.. ويؤكد: الأمان دفعني للاستقرار بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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