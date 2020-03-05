بالفيديو.. بلجيكي يحصل على الإقامة المميزة.. ويؤكد: الأمان دفعني للاستقرار بالسعودية

قال المستشار القانوني البلجيكي، حمدان بيير الذي يعمل في ‏إحدى الشركات القانونية بالمملكة منذ 8 سنوات، إنه يشعر بالاستقرار هو وعائلته، بعد حصوله ‏على الإقامة المميزة.‏

وأضاف خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لمركز الإقامة المميزة بموقع «تويتر»: «عشت في بلدان مختلفة حول العالم، ولكن الفارق الذي لمسته في الشعور بالأمان، دفعني إلى الاستقرار في المملكة، والتخطيط لمستقبل أسرتي».

وأشاد بسهولة إجراءات الحصول على الإقامة المميزة، والتي لم ‏تستغرق وقتًا طويلًا، بينما كان يعتقد أن الإجراءات قد تمتد ‏لثلاثة شهور.‏

واستكمل: «أنه صار بمقدوره امتلاك المشروعات والتخطيط لمستقبله ولأسرته داخل المملكة لما بها من فرص استثمارية».