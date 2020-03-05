«جسفت» تعلن تفاصيل انطلاق «ملتقى الجبيل آرت»

تنظم الجمعية السعودية للفنون التشكيلية «جسفت» فرع الجبيل ملتقى «الجبيل آرت»، خلال الفترة من 9 - 12 شعبان 1441هـ. الملتقى يُقام في الصالة المتعددة الأغراض بمدينة الجبيل الصناعية، تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بالتعاون مع مجموعة الملتقى للفنون التشكيلية.
وأعربت مدير فرع (جسفت) بالجبيل نادية العتيبي عن بالغ الشكر والامتنان لتفضل أمير المنطقة الشرقية، برعاية الملتقى، والتي تجسد الدعم والرعاية الكريمة التي يوليها الأمير لأبنائه الفنانين والفنانات التشكيليين، في سبيل تحقيق الأهداف السامية، والتي تسهم في خدمة القطاع الفني والثقافي في المنطقة الشرقية.
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